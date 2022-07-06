Kurban eti en sağlıklı şekilde nasıl saklanır?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek olanlar, kestikleri hayvanın etlerinin en sağlıklı şekilde nasıl muhafaza edeceklerini araştırıyor. Peki kurban eti en doğru şekilde nasıl saklanmalı?
Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban etlerinin en doğru şekilde nasıl muhafaza edileceği konusunda vatandaşlara önerilerde bulundu.
Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etini, derin dondurucuya veya buzdolabına atmadan önce bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. Bu önerileri dikkate alarak etleri daha sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, taze etin tüketilebilmesi ve dayanaklığının artırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler olduğuna dikkat çekti. Kurban etinin bazı işlemlere tabi tutularak yemeğe hazır hale getirildiğini belirten Taşpınar, “Öncelikle etlerin, kesim alanından eve poşetle taşınmaması gerekiyor.
Özellikle yaz aylarına denk gelen kurban kesimlerinde 37-39 derece sıcaklığı olan et, poşette uzun süre tutulduğunda daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu durumda ette terleme, yeşerme gibi olumsuz durumlar görülür. Geri dönüşüm plastiklerinden üretilen poşetlerde ise risk daha fazladır. Etin taşınması için kâğıt ambalajlar kullanılmalıdır” dedi.