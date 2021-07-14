Kurban Bayramının ilk günü bunu yapmayın! Kasaplardan uyarı geldi

"5-6 saat dinlendirilmeli"

Yağmur, "Kurbanı kestikten sonra belirli parçalar dağıtılıp diğer etler de 5-6 saat dinlendirilmeli. O kurban eti daha lezzetli olur. İlk gün Adana Kebap yapılmasın. O et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer” diye konuştu.