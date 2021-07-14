Kurban Bayramının ilk günü bunu yapmayın! Kasaplardan uyarı geldi
Kurban Bayramı öncesi işin uzmanları dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bayramın ilk günü kurban eti nasıl tüketilmeli, etler nasıl saklanmalı? İşte önemli tavsiyeler...
AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur kurban etinin en az bir gün dinlenmesinin uygun olacağını belirtirken, kebapçı Yaşar Aydın ise 'ilk günkü etle Adana Kebap yapmayın lezzetli olmaz' dedi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kasap ve kebapçılar uyarılarda bulundu.
AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kurbanlar işinde ehli olan kasaplara kestirilmeli. Kurbanlar kesildikten sonra hemen hazırlayıp pişirilmemeli." dedi.
"5-6 saat dinlendirilmeli"
Yağmur, "Kurbanı kestikten sonra belirli parçalar dağıtılıp diğer etler de 5-6 saat dinlendirilmeli. O kurban eti daha lezzetli olur. İlk gün Adana Kebap yapılmasın. O et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer” diye konuştu.