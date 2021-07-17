Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor

Almanya'dan memleketi Samsun'a giden Uğur Tunç, sıla özlemini bitirdiği için mutlu olduğunu söylerken, "İki senedir gelmiyorduk, Allah bugünleri bizlere nasip etti. Memleketimizin ay yıldızlı bayrağını yurt dışında temsil ediyoruz ve onu burada dalgalanırken görmekten gurur duyuyoruz. Kalbimiz çırpınıyor bayrağımızı görünce" dedi.