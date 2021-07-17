Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaş, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için yola çıktı.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan vatandaşlar memleketlerinin yolunu tuttu.
Kapıkule'den 1 Haziran'dan bu yana 700 bine yakın gurbetçi yurda giriş yaptı.
Almanya'dan memleketi Samsun'a giden Uğur Tunç, sıla özlemini bitirdiği için mutlu olduğunu söylerken, "İki senedir gelmiyorduk, Allah bugünleri bizlere nasip etti. Memleketimizin ay yıldızlı bayrağını yurt dışında temsil ediyoruz ve onu burada dalgalanırken görmekten gurur duyuyoruz. Kalbimiz çırpınıyor bayrağımızı görünce" dedi.