Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak belli oldu! Meteoroloji gün gün açıkladı listedeki illere bakın Arefe gününden başlıyor

Kurban Bayramı tatili planları yapıldı. Binlerce kişi yollara düştü tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Bununla birlikte bayram havası için de araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak yağış var mı merak ediliyor. Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Arife günü, birinci ve ikinci günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte o liste...