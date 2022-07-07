Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak belli oldu! Meteoroloji gün gün açıkladı listedeki illere bakın Arefe gününden başlıyor
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bayram boyunca yurdun kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak var. Meydana gelebilecek olumsuzluklar için de bir uyarı geldi. Listede İstanbul, Sakarya, Ankara dahil pek çok il buluyor. İşte bayram havası tahminleri...
Kurban Bayramı tatili planları yapıldı. Binlerce kişi yollara düştü tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Bununla birlikte bayram havası için de araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak yağış var mı merak ediliyor. Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Arife günü, birinci ve ikinci günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte o liste...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini söyledi.
Bayram boyunca yurdun kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Koç, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.
Bayramın birinci günü hava nasıl olacak: Sağanak bayramın birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde etkili olacak.