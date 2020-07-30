Kurban Bayramı'nda 'eyyam-ı bahur' etkili olacak! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında etkili olacak olan aşırı sıcaklar bunaltacak. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.