Kurban Bayramı yaklaşıyor! TESK'ten kör bıçak ve sahte kasap uyarısı

Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının, kurbanı ve derisini ziyan etmemek için çok önemli olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: "Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir. Bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor."