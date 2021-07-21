Kurban Bayramı yağışları başlıyor! Meteoroloji'den dikkat çeken İstanbul ve Karadeniz uyarısı!
Kurban Bayramı öncesinden itibaren devam eden kavurucu sıcaklar ülkeyi terk ediyor. Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi için ferahlatıcı yağmurlar başlayacağı açıklansa da Meteoroloji uzmanları kırmızı alarm yaparak sele karşı da uyardı.
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji aynı şekilde Karadeniz için de uyarı yaparak Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel baskınları tekrar yaşanabilir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de öğle saatlerinde itibaren İstanbul'da yağışın başlayacağını belirtti. Şen ayrıca, 'Cuma ve cumartesi Karadeniz’de sel ihtimali devam ediyor. Şehir merkezinde ziyade dağlara yağışın yağması önemli, taşı toprağı yere indiriyor. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Doğu Karadeniz’de cuma ve cumartesi risk devam edecek. Muğla ve Aydın civarında da yağış bekleniyor.' ifadelerini kullandı.
İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.