Kurban Bayramı yağışları başlıyor! Meteoroloji'den dikkat çeken İstanbul ve Karadeniz uyarısı!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de öğle saatlerinde itibaren İstanbul'da yağışın başlayacağını belirtti. Şen ayrıca, 'Cuma ve cumartesi Karadeniz’de sel ihtimali devam ediyor. Şehir merkezinde ziyade dağlara yağışın yağması önemli, taşı toprağı yere indiriyor. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Doğu Karadeniz’de cuma ve cumartesi risk devam edecek. Muğla ve Aydın civarında da yağış bekleniyor.' ifadelerini kullandı.