Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu haftasonu ile birleşti mi resmi açıklaması

Tatil 9 gün olur mu: Tatil planlarını henüz netleştiremeyen vatandaşların ise kafası karışık, tatil 9 gün olur mu sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 yılındaki resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi Günü ise cuma gününe denk geliyor. Sonrasında ise hafta sonu geliyor. Peki kurban bayramından sonraki 2 gün 13-14 Temmuz tatil olur mu? Kurban bayramı tatili haftasonu ile birleşir 9 gün olur mu?