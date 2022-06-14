Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu haftasonu ile birleşti mi resmi açıklaması
Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Birçok kişi Kurban Bayramı resmi tatili için planlarını hazırladı bile. Bu sene kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. 8 Temmuz cuma arefe günü ise yarım gün olacak. 4 gün süren Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz'da sona erecek. Cuma günü ise 15 Temmuz resmi tatili olacak. Peki Kurban Bayramı haftasonu ve 15 Temmuz ile birleşir mi 9 gün olur mu?
Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz'da başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı için son gün 12 Temmuz olacak. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz cuma günü arefe günü başlayacak.
Tatil 9 gün olur mu: Tatil planlarını henüz netleştiremeyen vatandaşların ise kafası karışık, tatil 9 gün olur mu sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 yılındaki resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi Günü ise cuma gününe denk geliyor. Sonrasında ise hafta sonu geliyor. Peki kurban bayramından sonraki 2 gün 13-14 Temmuz tatil olur mu? Kurban bayramı tatili haftasonu ile birleşir 9 gün olur mu?
Resmi açıklama geldi mi: Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat, geçmiş yıllara bakıldığında, turizmi canlandırmak için böyle kararlar alınmıştı. Bu sene de böyle bir kararın çıkması ve kurban bayramının 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı ne zaman: 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.