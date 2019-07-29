Kurban bayrami tarihi 2019 ayın kaçında ne zaman kaç gün tatil?

Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.