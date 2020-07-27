Kurban Bayramı öncesi bıçaklarda koronavirüs önlemi
BURSA’da kurban bayramı öncesi bıçakçıların ürettiği antibakteriyel saplı bıçaklar büyük rağbet görüyor.
Dünyaca ünlü Bursa bıçaklarını üreten ustalar, bu yıl korona virüse karşı özel saplı bıçaklar imal etti. Tahta saplı bıçakların bakteri barındırması üzerine ustalar, ABS plastikten üretilen antibakteriyel saplı bıçaklar üretiyor. Vatandaşlar yıkanma özelliği bulunan bu bıçaklara kurban bayramında rağbet gösteriyor.
Bu yıl kurban kesme bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, et doğrama ve yüzme bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Bayram öncesi bıçak satışlarının arttığını ifade eden Bursalı bıçakçılar, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçak satışlarımız artmaya başladı. Vatandaşlar Bursa bıçağına büyük rağbet gösteriyor.
Bu yıl korona virüsten dolayı biz de önce sağlık diyoruz. Bu yıl bıçakların sapları bakteri tutmaması için ABS plastik kullanıyoruz.