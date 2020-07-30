Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri (31 Temmuz)
Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu bayram sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleşecek olan bayram namazı heyecanla bekleniyor. Bayram namazı saatleri: Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir'de 06.45'da idrak edilecek
Koronavirüsü önlemleri nedeniyle geçtiğimiz şeker bayramında bayram namazı kılınamamıştı. Bu yüzden kurban bayramı'nda kılınacak bayram namazı heyecanla bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimiz için bayram namazı saatlerini açıkladı..
Bu yıl 31 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
Ankara bayram namazı saati: 06:19
Adana bayram namazı saati: 06:15
İstanbul bayram namazı saati: 06:33
İzmir bayram namazı saati: 06:45
Trabzon bayram namazı saati: 05:50
İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
ADANA Kurban Bayramı namaz saati: 06:15
ADIYAMAN Kurban Bayramı namaz saati: 06:01
AFYONKARAHİSAR Kurban Bayramı namaz saati: 06:31
AĞRI Kurban Bayramı namaz saati: 05:39
AKSARAY Kurban Bayramı namaz saati: 06:17
AMASYA Kurban Bayramı namaz saati 06:06
ANKARA Kurban Bayramı namaz saati 06:19
ANTALYA Kurban Bayramı namaz saati 06:33
ARDAHAN Kurban Bayramı namaz saati 05:38
ARTVİN Kurban Bayramı namaz saati 05:41
AYDIN Kurban Bayramı namaz saati 06:43