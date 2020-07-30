Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri (31 Temmuz)

Bu yıl 31 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

Ankara bayram namazı saati: 06:19

Adana bayram namazı saati: 06:15

İstanbul bayram namazı saati: 06:33

İzmir bayram namazı saati: 06:45

Trabzon bayram namazı saati: 05:50