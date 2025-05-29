Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek? Ödeme şartları ne?
Bu bayramda 16.5 milyon emekli, bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emekli ve hak sahiplerine toplam 47.4 milyar TL’lik ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, ikramiyeden kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
Emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. SGK 4A, 4B, 4C ikramiye ödemeleri açıklanacak takvim doğrultusunda ödenecek.
2025 Bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak belirlendi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, yaşlılık maaşı ve dul ve yetim aylığı alanlar ödemelerden faydalanacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi destek ödemelerinden faydalananlar da bayram ikramiyesi alıp almayacağını merak ediyor.
Peki bayram ikramiyesi kimler için geçerli, evde bakım maaşı, engelli maaşı alanlara verilecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi kimleri kapsıyor? İşte, Kurban Bayramı'nda ikramiye alacaklar..
SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?
Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.
Diğer taraftan engelli maaşı, evde bakım yardımından faydalananlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?
Emekliler, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatacağını, ikramiye tutarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Tüm emekliler ve hak sahipleri Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. İlk olarak 2018 yılında emeklilere, ramazan ve kurban bayramlarında olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye ödenmesine karar verildi ve o tarihten bu yana da her bayram öncesi ikramiyeler emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
2024 yılında her iki bayramda da emeklilere 3 bin lira ödenirken, 2025’te bu tutar yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira ikramiye aldı. Kurban Bayramı’nda da emeklilerin hesaplarına 4 bin lira yatırılacak. Böylece, emekliler, iki bayramda ikramiye adı altında toplam 8 bin lira almış olacaklar.
Bu bayramda 16.5 milyon emekli, bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emekli ve hak sahiplerine toplam 47.4 milyar TL’lik ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, ikramiyeden kimler yararlanabilecek?
DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDENECEK
Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3 bin lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.