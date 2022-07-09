Kurban Bayramı heyecanı başladı! On binlerce kişi camilere akın etti
İSTANBUL, Ankara, Sakarya başta olmak üzere on binlerce vatandaş, Kurban Bayramı namazı için camilere geldi. Vatandaşlar cami içerisinde ve avluda saf tutarak, bayram namazını kıldı. İşte yurdun dört bir yanından bayram namazı manzaraları...
Kurban Bayramı'nda vatandaşlar bayram namazını kılmak için cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne akın etti.
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Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii tamamen doldu. Vatandaşlar bayram namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı.
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İstanbul'da, Kurban Bayramı sebebiyle Fatih Camisi'ne gelenler bayram namazı kıldı.
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Sivas'ta vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için camilere geldi. Ulu Cami'de kılınan namazın ardından cemaat bayramlaştı.
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