Kurban Bayramı emekli ikramiyesini kim ne zaman alacak?
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili olarak, emekli maaşı alanlara yapılan ödemelere zam yapıldı. Peki herkesin beklediği bayram ikramiyesi ne zaman? hangi sırayla ve kimlere yatacak? İşte detaylar...
2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili olarak, emekli maaşı alanlara yapılan ödemelere yüzde 33,33 oranında bir zam yapılmış ve bu sayede emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilere yılda iki kez yapılan bu ödemeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılıyor. Bu yıl, Kurban Bayramı için bayram ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Peki kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
2025 EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda gelenek oluştu. Son yıllarda genellikle ödemeler bayramdan önceki son hafta yapılıyor.
Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. İkramiyelerin ise 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.
4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.