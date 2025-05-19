Kurban Bayramı emekli ikramiyesini kim ne zaman alacak?

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili olarak, emekli maaşı alanlara yapılan ödemelere yüzde 33,33 oranında bir zam yapılmış ve bu sayede emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilere yılda iki kez yapılan bu ödemeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılıyor. Bu yıl, Kurban Bayramı için bayram ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Peki kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?