Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı. Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.