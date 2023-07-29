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Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

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Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Bursa'da Kur'an kursunda iki çocuk camide kimse yokken hırsızlık yaptı. Çocukların hırsızlık anı caminin kameralarına yansıdı.

Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen çocukların teneffüse çıktığını fırsat bilen 2 çocuk, boşluktan yararlanarak öğretmenin laptop çantasının yanına gitti.

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Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı. Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.

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Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Bilgisayarının çantadan çalındığını gören öğretmen, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

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Kur'an kursunda şok eden hırsızlık! Pantolonun içine sokup kaçırdı

Bilgisayar çalan çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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