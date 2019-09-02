Kur'an kursunda dayanamadı gidip polise anlattı 3 öğretmen 6 öğrenciyle...
Hün geçmiyor ki bir taciz haberi gelmesin. Bu kez olay Ümraniye'de yaşandı. Fıkıh-Der adlı ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs sorumlusu Ö. I ve eğitmenler Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş çok sayıda öğrenciye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandılar.
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Fıkıh-Der'de yaşanan istismar kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö. isimli çocuğun ocak ayında yaşadıklarını polise giderek anlatmasıyla ortaya çıktı.
6 öğrenci de polise giderek şikâyette bulundu
H.R.Ö. ifadesinde Ö.I, Hacı S. B. ve T. B.'nin kursta kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduklarını ayrıca şiddet uyguladıklarını belirtti. H.R.Ö’nün verdiği ifadenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 öğrenci de polise giderek şikâyette bulundu.
145 yıla kadar hapsi istendi
İddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. İddianamede 6 çocuğa yönelik 'Cinsel saldırı' suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ö. I.’145 yıla kadar hapsi istendi.
50 yıla kadar hapis cezası istendi
Kursta eğitici olan şüpheli Hacı Serkan Bektaş’ın mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.’ye yönelik olarak 'zincirleme cinsel saldırı' suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi.