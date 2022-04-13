Kur'an-ı Kerim'i gizli bölmede saklamış Osman Yüksel Serdengeçti'nin evindeki restorasyonda çıktı
Osman Yüksel Serdengeçti'nin evinin restorasyonu sırasında gizli bölmede okul notları, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü ortaya çıktı. Siyasetçi ve yazar kimliğiyle bir döneme damga vuran isimlerden olan Serdengeçti'nin evi müze ve kütüphane olarak hizmet verecek.
Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin Antalya’nın Akseki ilçesinde doğup büyüdüğü tarihin evin restorasyonu sırasında gizli bir bölmede el yazması okul notları, defterler, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü ortaya çıktı.
Çıkan eserlerin restorasyon tamamlandığında kütüphane ve müze olarak hizmet verecek yapıda özel bir bölümde sergileneceği belirtildi.
Akseki ilçesinde 1917 yılında doğup büyüyen siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatını geçirdiği evde 2 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor.
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 milyon TL’ye tamamlanacak olan yapı, orijinal mimarisine uygun olarak hayat buluyor. Restorasyon devam ederken görevliler, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu ortaya çıkardı. Kutuda deri kaplı Kur'an-ı Kerim, el yazması not ve belgeler, mühür, üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Bu mührün Serdengeçti'nin babası veya dedesine ait olduğu değerlendiriliyor.