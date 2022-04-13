Kur'an-ı Kerim'i gizli bölmede saklamış Osman Yüksel Serdengeçti'nin evindeki restorasyonda çıktı

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 milyon TL’ye tamamlanacak olan yapı, orijinal mimarisine uygun olarak hayat buluyor. Restorasyon devam ederken görevliler, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu ortaya çıkardı. Kutuda deri kaplı Kur'an-ı Kerim, el yazması not ve belgeler, mühür, üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Bu mührün Serdengeçti'nin babası veya dedesine ait olduğu değerlendiriliyor.