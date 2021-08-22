Kuraklık ve siyasi çekişme Beyşehir Gölü'nü kurutuyor! Sulama için en büyük göl yok ediliyor

Gölün yüzeyini kaplayan Yosunlar temizleniyor

Gölü besleyen su kaynakları da yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Beyşehir Belediyesi ekipleri ise gölün yüzeyini kaplayan yosun ve otları temizleyebilmek için temizlik çalışmaları yürütüyor. Beyşehirliler ise gölün kurtarılması için daha başka yollar bulunmasını ve sulamaya verilen aşırı suyun bir an önce kesilmesini istiyor.