Kuraklık ve siyasi çekişme Beyşehir Gölü'nü kurutuyor! Sulama için en büyük göl yok ediliyor
TÜRKİYE'nin en büyük doğal tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kuruyor! Hem kuraklık hem de komşu ilçenin tarımsal sulama için siyasi gücünü kullanarak gölün kapaklarını kapattırmaması nedeniyle göl 200 metre çekildi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, kuraklık ve aşırı tarımsal sulama nedeniyle zor günler yaşıyor. Suların her geçen gün daha fazla çekildiği Beyşehir Gölü'nde, kıyılar adeta balçık ve bataklığa dönerken, sığ kesimlerdeki göl yüzeyi ot ve yosunlarla kaplandı.
Kıyılarda insan boyuna aşan devasa sazlıklar oluştu, bazı küçük adalar da suyun çekilmesi nedeniyle bu vasfını yitirmiş durumda. Adaların çevresinde ise küçükbaş hayvanlar otluyor. Suların çekilmesi nedeniyle gölde balıkçılık faaliyetleri de durma noktasına geldi. Karada kalan balıkçı teknelerini açık sulara götürebilmek için traktörler mesai yapıyor.
Gölün yüzeyini kaplayan Yosunlar temizleniyor
Gölü besleyen su kaynakları da yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Beyşehir Belediyesi ekipleri ise gölün yüzeyini kaplayan yosun ve otları temizleyebilmek için temizlik çalışmaları yürütüyor. Beyşehirliler ise gölün kurtarılması için daha başka yollar bulunmasını ve sulamaya verilen aşırı suyun bir an önce kesilmesini istiyor.
"Göl kıyıları 200 metre kadar çekilmiş durumda"
Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nün bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle giderek küçülmeye başladığını söyledi. Beyşehir Gölü'ndeki suların her geçen gün azalmasına rağmen halen gölden su çekilmeye devam edildiğini aktaran Tan, şöyle devam etti: