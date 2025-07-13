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Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı!

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Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı!

Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.

Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı! - Resim: 1

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre olan göl seviyesi iki yılda 2 metre 6 santim düştü.

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Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı! - Resim: 2

TASARRUF VE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.

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Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı! - Resim: 3

KURAKLIK VE BİLİNÇSİZ TÜKETİME DİKKAT

SASKİ, kentin en büyük içme su kaynağı Sapanca Gölü'nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

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Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı! - Resim: 4

Geçen yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.

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