Kuraklık ve sıcaklık artışı nedenitle Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı!

TASARRUF VE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.