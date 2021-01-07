Kuraklık bazilikayı da vurdu...İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Tarihi M.Ö. 4’üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.