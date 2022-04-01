Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim
Lahmacun ve çiğköfte restoranlarının işletmeciliğini yapan İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'le ilgili sözleri olay oldu.
Sanatçı, 2010’da kurduğu Tatlıses Gıda’nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Tatlıses, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada bayilik anlaşmaları yaptığını belirtti.
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Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak gibi markaların da kendi sayesinde piyasaya çıktığını söyledi.
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İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu" dedi.
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