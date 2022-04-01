BIST 2.233
DOLAR 14,69
EURO 16,24
ALTIN 913,48

Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

Lahmacun ve çiğköfte restoranlarının işletmeciliğini yapan İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'le ilgili sözleri olay oldu.

Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

Sanatçı, 2010’da kurduğu Tatlıses Gıda’nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

17
Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

Tatlıses, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada bayilik anlaşmaları yaptığını belirtti.

27
Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak gibi markaların da kendi sayesinde piyasaya çıktığını söyledi.

37
Küplere binen İbrahim Tatlıses CZN Burak ve Nusret'e demediğini bırakmadı: İspat ederim

İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu" dedi.

47