Küpe taktı kulaklarında keloid oluştu! Erzincan'da Yağmur'un kulakları sürekli kanıyor

"Her gün kanlı yastığını yıkıyorum"

Anne Perişan Yıldız ise kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük; hiçbir yerde çaresini bulamadık. İstanbul'da tedavisi var, dediler, oraya da götürmeye gücümüz yok. Kızımın tedavisine yardım eli uzatılmasını istiyorum" dedi.