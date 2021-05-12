Kumalığı kabul etmeyince vuruldu ölümle pençeleşiyor! Görüntüler ortaya çıktı

'KIZIM ONUN YÜZÜNDEN OKULA GİDEMEDİ'

Emine'nin annesi Nurcan Karakaş da 23 yıl önce kuma olarak geldiğini kızının da kaderinin kendisi gibi olmaması için çabaladığını söyledi. 12 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden 7 çocuk annesi Nurcan Karakaş, Aslan Karakaş'ın uzun yıllar kızı Emine'yi rahatsız ettiğini ifade ederek, "Kızım Emine 14 yaşındayken, amcasının oğlu Aslan Karakaş ona aşık olmuş. Kızım öğrenciydi. Okul okuyordu. Amcasının oğlu 7 çocuk babasıydı. Kızım ondan 2 yıl şiddet ve taciz gördü. Kızımı tehdit ediyordu. Kızım onun yüzünden okula gidemedi. Okumayı çok istiyordu ancak, bırakmadılar. Amcasının oğlu, 'Seni kaçıracağım' diyordu. Onun yüzünden kızım balkona ve dışarıya çıkamıyordu. 'İlla ki benimle evleneceksin' diyordu. Kızım ise, 'Hayır. Ben senin çocuğun yaşındayım. Nasıl oluyor da sana aşığım diyorsun' diyordu. Daha sonra, bir gün birlikte alışverişe çıkarken, bize ateş etti. Kızım 3 kurşunla ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Durumu kritik. Yalvarıyorum, bu adam cezasız kalmasın. Ölene kadar ceza çekmesini istiyorum. Kızım bunu hak etmemişti. Gül gibi kızımın hayatını mahvetti. Kızımın vücudu şu an felçli durumda ve makineye bağlı. Bu şekilde nefes alabiliyor. Durumu hiç iyi değil" dedi.