Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında
Göçmen kuş türlerinden kum kırlangıçları, havaların ısınmasıyla her yıl belli dönemde Van Gölü havzasına geliyor.
Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası'nda sulak alanlara yakın bölgelerde kum ile toprağa yuva yapan kırlangıçlar, sinekle besleniyor.
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Kırlangıçlar üstün zekaları ve yuvalarını inşa ederken kullandıkları teknikler sayesinde insanları hayrete düşürürler.
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Yuva yapma konusun usta olan bu kuşlar, kullandıkları zekaları ile yuvalarını sağlamlaştırabilmek adına bildikleri bütün tüyoları kullanırlar.
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Çoğu zaman bir mimar edasında, çoğu zamanda bir mühendis edasında, kullanacakları malzemeleri seçerken itinalı ve dikkatli bir şekilde seçim yaparlar.
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