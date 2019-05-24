Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında

Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında

Göçmen kuş türlerinden kum kırlangıçları, havaların ısınmasıyla her yıl belli dönemde Van Gölü havzasına geliyor.

Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında - Sayfa 1

Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası'nda sulak alanlara yakın bölgelerde kum ile toprağa yuva yapan kırlangıçlar, sinekle besleniyor.

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Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında - Sayfa 2

Kırlangıçlar üstün zekaları ve yuvalarını inşa ederken kullandıkları teknikler sayesinde insanları hayrete düşürürler.

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Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında - Sayfa 3

Yuva yapma konusun usta olan bu kuşlar, kullandıkları zekaları ile yuvalarını sağlamlaştırabilmek adına bildikleri bütün tüyoları kullanırlar.

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Kum kırlangıçları Van Gölü havzasında - Sayfa 4

Çoğu zaman bir mimar edasında, çoğu zamanda bir mühendis edasında, kullanacakları malzemeleri seçerken itinalı ve dikkatli bir şekilde seçim yaparlar. 

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