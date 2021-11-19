Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Başarılı oyuncu Salih Bademci, başrolünde yer aldığı Kulüp dizisinin setinde Tarkan şarkısı seslendirdi. Netflix'in yayına girdiği tarihten bu yana sosyal medyada fırtınalar estiren dizisi Kulüp'ün en çok konuşulan rollerinden 'Selim

Songür'e hayat veren Salih Bademci'nin dizideki performansı konuşulurken, Instagram'da yayılan 'Tarkan' taklidi viral oldu.