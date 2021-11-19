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Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde canlandırdığı Selim Songür ile sosyal medyada adeta 'ayakta alkışlanan' ünlü oyuncu Salih Bademci, dizi setinde Tarkan taklidiyle şarkı seslendirdiği videosuyla gündem oldu.

Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Başarılı oyuncu Salih Bademci, başrolünde yer aldığı Kulüp dizisinin setinde Tarkan şarkısı seslendirdi. Netflix'in yayına girdiği tarihten bu yana sosyal medyada fırtınalar estiren dizisi Kulüp'ün en çok konuşulan rollerinden 'Selim 
Songür'e hayat veren Salih Bademci'nin dizideki performansı konuşulurken, Instagram'da yayılan 'Tarkan' taklidi viral oldu.

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Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla beğeni topluyor. 

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Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Kulüp dizisinin setinde Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendiren Bademci, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kulüp dizisinin 'Selim Songür'ü Salih Bademci'den sette Tarkan taklidi

Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti.

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