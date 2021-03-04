Kulüp dizisinin kadrosu efsane Gökçe Bahadır ve Barış Arduç başrolde

Son zamanların en merak edilen yapımlarından biri için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'u buluşturan Kulüp adlı dizi için geri sayım başladı. Herkesin beğeniyle izlediği İstanbullu Gelin dizisinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, Kulüp dizisine de imzasını attı.