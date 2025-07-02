Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de Sat Buzul Gölleri'nde botla gezinti yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yatırımların önceliklendirildiği ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığı Hakkari'de turizm alanında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Bakan Ersoy, Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaparak kürek çeken Ersoy, daha sonra dengbejlerin (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) seslendirdiği eserleri dinledi.
Farklı illerden gelen doğaseverlerle sohbet eden Ersoy, basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.
Bu süreçte Hakkari gibi şehirlerin süreçten olumlu etkilenen noktalar olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:
"Terörsüz Türkiye süreci ilerledikçe zaten devletimizin ilgili bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili yapılması gereken çalışmalar hızlandırıldı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapacağımız yatırımların önceliklendirilmesi ve fizibilite çalışmaları için süreci başlatmıştık. Bütün bakanlık olarak Hakkari'ye bir çıkarma yapmış bulunuyoruz çünkü projelerin artık karar aşaması tamamlandı ve fizibilite çalışmalarının birçoğu tamamlandı. Hızlı bir şekilde temel atmaların ve yatırımların hayata geçmesi gerekiyor."
Kentin kendisine has potansiyelinin olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Turizm olarak baktığınız zaman yüksek rakımlı dağlarla çevrili bir şehirden bahsediyoruz ve bu da ona kar turizmi konusunda muhteşem bir avantaj sağlıyor. Küresel ısınmanın dünyada çok yaygınlaştığı bir ortamda iklim değişikliklerinin etkisiyle kayak merkezlerinde artık sezonlar çok kısaldı. Hakkari'ye geldiğinizde durum çok farklı. 6 ay kar garantisi olan bir şehirden, dağlardan bahsediyoruz. Bütün doğal güzellikleriyle korunmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Buzullardan, buzul göletlerinden, bütün bu ayrıcalıklarıyla farklılaşan şehirden bahsediyoruz. Turizm açısından çok büyük potansiyeli var. Birçok bölgeden de farklılaşmış bir potansiyeli var."