Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de Sat Buzul Gölleri'nde botla gezinti yaptı

Kentin kendisine has potansiyelinin olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizm olarak baktığınız zaman yüksek rakımlı dağlarla çevrili bir şehirden bahsediyoruz ve bu da ona kar turizmi konusunda muhteşem bir avantaj sağlıyor. Küresel ısınmanın dünyada çok yaygınlaştığı bir ortamda iklim değişikliklerinin etkisiyle kayak merkezlerinde artık sezonlar çok kısaldı. Hakkari'ye geldiğinizde durum çok farklı. 6 ay kar garantisi olan bir şehirden, dağlardan bahsediyoruz. Bütün doğal güzellikleriyle korunmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Buzullardan, buzul göletlerinden, bütün bu ayrıcalıklarıyla farklılaşan şehirden bahsediyoruz. Turizm açısından çok büyük potansiyeli var. Birçok bölgeden de farklılaşmış bir potansiyeli var."