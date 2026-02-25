Kültür merkezi hakkında şok iddia! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar mı?

Sarıyer Belediyesi'ne İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından "belediye hizmet alanı" olarak, ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ile Rauf Denktaş Kültür Merkezi hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Söz konusu merkezlerin ticari faaliyet yürütülerek rant kapısına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

MÜJDAT GEZEN'İ SAHNEYE ÇIKARMADILAR

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, protokol gereği yalnızca belediye hizmet alanı olarak kullanılması gereken kültür merkezlerinde ticari organizasyonlar yapıldığını iddia etti. Kurşun'un açıklamasına göre, usta sanatçı Müjdat Gezen'den BKSM'yi kullanması karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep edildi. İddiaya göre; Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından 1 milyon 900 bin lira, Bilal Mavi isimli bir iş insanının hesabına yönlendirildi. Kalan 600 bin liranın ise etkinlik sonrasında ödenmesi kararlaştırıldı. Gezen'in kültür merkezinde bir etkinlik düzenlediği, ancak 600 bin liralık kısmı ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde içeri alınmadığı ileri sürüldü.