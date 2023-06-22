Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısında: "Bir ölüm olacaktı ya o ya da ben"
Sancaktepe’de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Seçil Çiftçi ile cesedi birlikte ormanlık alana bıraktığı iddia edilen babası Cemal Çiftçi hakim karşısına çıktı. Duruşmada Seçil Çiftçi, "Orada bir ölüm olacaktı ya o ya da ben’’ derken, baba Cemal Çiftçi, "Babalık duygularıma yenik düştüm’’ dedi. Mahkeme, Cemal Çiftçi’nin tahliyesine karar verdi.
Sancaktepe’de 1 Ocak 2023’de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu iddia edilen Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi’nin yargılanmasına başlandı.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ile Cemal Çiftçi, tarafların avukatları ile birlikte hazır bulundu. Maktul Semih Sevim’in aile fertleri de müşteki sıfatıyla mahkemeye katıldılar.
Duruşmada savunmasını yapan sanık Seçil Çiftçi, maktul Semih Sevim ile 2018’de sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyerek, "Ben kendisine hiç bir zaman aramızda gönül bağı olamayacağını söyledim. Bu şekilde menfaate dayalı karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Daha sonra kendimden uzaklaştıramadım. Peşimi bırakmadı tehdit, taciz ve hakaretlerine devam etti. Otel odasında bir kere sarhoşken benim uygunsuz fotoğraflarımı çekti. Bunlar ile beni tehdit etti, aile fertlerime attı. Kendisini defalarca şikayet ettim. Ne yaptıysam bundan kurtulamadım. Düşmedi yakamdan’’ dedi.
"Orada bir ölüm olacaktı ya o ya da ben"
Sanık Çiftçi savunmasının devamında Olay günü annesi ve babasının Tekirdağ’dan İstanbul’a geldiğini belirterek, "Önceki gece arkadaşımda kalmıştım. Babam arayınca hemen çıktım. Arabada onlarla buluştum. Ev dağınık olduğu için ben önden gideyim diyerek arabadan indim eve gittim. Hala beni aramaya devam ediyordu. Son kez görüşmek için yalvardı. Ailemle karşılaşmasını istemediğim için kabul ettim.