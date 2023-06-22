Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısında: "Bir ölüm olacaktı ya o ya da ben"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Seçil Çiftçi, maktul Semih Sevim ile 2018’de sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyerek, "Ben kendisine hiç bir zaman aramızda gönül bağı olamayacağını söyledim. Bu şekilde menfaate dayalı karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Daha sonra kendimden uzaklaştıramadım. Peşimi bırakmadı tehdit, taciz ve hakaretlerine devam etti. Otel odasında bir kere sarhoşken benim uygunsuz fotoğraflarımı çekti. Bunlar ile beni tehdit etti, aile fertlerime attı. Kendisini defalarca şikayet ettim. Ne yaptıysam bundan kurtulamadım. Düşmedi yakamdan’’ dedi.