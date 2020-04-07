Kullanılan her maske işe yarıyor mu hangi maske koronavirüsten koruyor?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kalabalık ortamlarda, marketlerde, pazarlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu geldi. Peki ama hangi maskeler koronavirüsün yayılmasını engelliyor, hangi maske ne işe arıyor? İşte cevabı...
Artık markette, pazarda, toplu taşıma aracında maske takmak zorunlu. Peki maskeler koronavirüsten koruyor mu, hangi maske ne işe yarıyor?
Öncelikle kolay ulaşabildiğimiz cerrahi maskelerle başlayalım. Bu maskeler koronavirüsün bünyeye girişini önlüyor mu?
Cerrahi maskeler, bu maskeyi takan kişinin sahip olduğu virüsü yahut mikropları yaymasını durdurmak için kullanılabilir. Yani takan kişi eğer koronavirüse sahipse size bulaşmasını engeller.
Bunun yanında bu maskeyi takan kişilerin koronavirüsten korunmasına dair özel bir araştırma yok fakat yan kısımlarındaki boşluk, tam koruyucu özelliğinin olmadığını zaten gösteriyor.
Yani cerrahi maske taktıktan sonra 'virüs bana bulaşmaz, maskem var' gibi bir rahatlığa kapılmak şimdilik mantıklı görünmüyor.
Bunun yanında ucuza temin edilebilmesi, nefes alıp vermeyi kolaylaştırması açısından gündelik olarak kullanımı rahat olduğu için her halükarda kullanılması faydalı olacaktır.