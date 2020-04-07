Kullanılan her maske işe yarıyor mu hangi maske koronavirüsten koruyor?

Yani cerrahi maske taktıktan sonra 'virüs bana bulaşmaz, maskem var' gibi bir rahatlığa kapılmak şimdilik mantıklı görünmüyor.

Bunun yanında ucuza temin edilebilmesi, nefes alıp vermeyi kolaylaştırması açısından gündelik olarak kullanımı rahat olduğu için her halükarda kullanılması faydalı olacaktır.