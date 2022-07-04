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Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

Sosyal medya platformu Instagram, neredeyse tüm kullanıcıların muzdarip olduğu bir durum ile ilgili yeni bir güncelleme getiriyor.

Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olay Instagram, birçok kullanıcının beklediği bir özelliği sonunda getiriyor.

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Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

Bilindiği gibi kullanıcılar hesaplarını silmek için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Yeni gelecek güncelleme ile bu işlem artık telefondaki uygulama üzerinden yapılabilecek.

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Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

Söz konusu işlem, uygulamadaki ‘Profil’ sekmesinde yer alan ‘Hesap’ ayarları üzerinden yapılacak. 

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Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!

Hesaplarını silen kullanıcılara Instagram, 30 gün süre tanıyacak. Bu süre içerisinde fikrini değiştiren kullanıcılar, hesaplarını tekrar açabilecek. 30 gün sonunda ise ilgili hesap, kalıcı olarak silinecek.

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