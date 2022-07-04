Kullanıcıları rahatlatacak güncelleme! Instagram o özelliği sonunda getiriyor!
Sosyal medya platformu Instagram, neredeyse tüm kullanıcıların muzdarip olduğu bir durum ile ilgili yeni bir güncelleme getiriyor.
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olay Instagram, birçok kullanıcının beklediği bir özelliği sonunda getiriyor.
Bilindiği gibi kullanıcılar hesaplarını silmek için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Yeni gelecek güncelleme ile bu işlem artık telefondaki uygulama üzerinden yapılabilecek.
Söz konusu işlem, uygulamadaki ‘Profil’ sekmesinde yer alan ‘Hesap’ ayarları üzerinden yapılacak.
Hesaplarını silen kullanıcılara Instagram, 30 gün süre tanıyacak. Bu süre içerisinde fikrini değiştiren kullanıcılar, hesaplarını tekrar açabilecek. 30 gün sonunda ise ilgili hesap, kalıcı olarak silinecek.