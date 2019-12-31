Kullanıcılar dikkat! WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı.
Ülkemizde ve dünyada anlık mesajlaşma denince akla gelen WhatsApp kendini güncel tutmak adına bir dizi kararlar aldı. Bu doğrultuda sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı.
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Platformdan yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.
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Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?
iPhone (ilk jenerasyon)
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