Kullanıcılar dikkat! WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Ülkemizde ve dünyada anlık mesajlaşma denince akla gelen WhatsApp kendini güncel tutmak adına bir dizi kararlar aldı. Bu doğrultuda sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.