Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi

Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi

Dünyadaki en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bir zorunluluğu ortadan kaldırıyor.

Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi - Sayfa 1

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek.

18
Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi - Sayfa 2

Güncelleme sonrası kullanıcıların karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.

28
Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi - Sayfa 3

Son güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı.

38
Kullanıcı için zorunluydu! WhatApp sonunda değiştirdi - Sayfa 4

En yeni sürümü indiren kullanıcıların telefonlarında otomatik olarak söz konusu özellik aktif hale gelecek.

48