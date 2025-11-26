Kullandığınız deterjanda bu işaretler yoksa durun! Uzmanlardan çok ciddi uyarı
Herkesin evinde bulunan ve ev temizliği için milyonlarca kişi tarafından sık sık kullanılan deterjanların üzerinde bulunan güvenlik sembolleri, çoğu kişinin fark etmediği hayati uyarılar içeriyor. Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA) uzmanları, etiketsiz veya zorunlu tehlike sembollerinin bulunmadığı temizlik ürünlerinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini belirterek tüketicileri uyarıyor.
Dünya üzerinde hemen hemen herkesin günlük yaşamda sık sık kullandığı deterjanlar, yanlış etiketleme veya üzerindeki eksik işaretlerden kaynaklı görünmez büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Son dönemde artan kimyasal temas vakalarının yaşanması, deterjan seçiminde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise ufacık dikkatsizliklerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Kullandığınız deterjanlarda bu semboller yoksa hemen bırakın...
ECHA’nın Tüketici Güvenliği Birimi adına konuşan kimyasal güvenlik uzmanı Dr. Anna Müller, yayımladıkları son değerlendirmede şu uyarıya yer verdi:
“Etiketinde zorunlu güvenlik sembolleri olmayan hiçbir temizlik ürününü kullanmayın. Bu ürünlerin içerikleri, risk seviyeleri ve sağlık etkileri bilinemez” dedi.
DETERJANLARDA OLMASI GEREKEN GÜVENLİK SEMBOLLERİ
Temizlik ürünlerindeki güvenlik sembolleri sadece bilgilendirici değil, doğrudan sağlığı koruyan uyarılardır. Avrupa Birliği ve Türkiye’de yürürlükte olan düzenlemelere göre deterjan ambalajlarında yer alması gereken zorunlu semboller şunlardır:
Korozif Madde İşareti (GHS05)
Cilt ve gözlerde ciddi yanıklara neden olabilir. Özellikle güçlü tıkanıklık açıcılar ve fırın temizleyicilerinde bulunur.