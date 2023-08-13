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Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

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Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

SAMSUN'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunda Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte İzmir'den Samsun'a giderken kaza yaptı. Kazada eşi ve kayınvalidesi vefat etti. Kadının çığlıkları yürekleri dağladı.

Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

Samsun'da meydana gelen kazada, eşi ve kayınvalidesi ölen, kadın sürücünün feryadı yürekleri dağladı. Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. 

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Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte Samsun'a gitmek için yola çıktı. 

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Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

Neslihan Çetin idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına ardından da bir evin bahçesindeki ceviz ağacına çarptı.

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Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı

Kazada, eşi Gürcan Çetin hayatını kaybederken, Neslihan Çetin ve Leman Çetin yaralandı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 

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