Kullandığı araçla kaza yaptı eşi ve kayınvalidesi öldü! Kadının çığlıkları yürekleri sızlattı
SAMSUN'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunda Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte İzmir'den Samsun'a giderken kaza yaptı. Kazada eşi ve kayınvalidesi vefat etti. Kadının çığlıkları yürekleri dağladı.
Samsun'da meydana gelen kazada, eşi ve kayınvalidesi ölen, kadın sürücünün feryadı yürekleri dağladı. Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi.
İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte Samsun'a gitmek için yola çıktı.
Neslihan Çetin idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına ardından da bir evin bahçesindeki ceviz ağacına çarptı.
Kazada, eşi Gürcan Çetin hayatını kaybederken, Neslihan Çetin ve Leman Çetin yaralandı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.