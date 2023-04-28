Kulislere düştü! Emekli ve memura ek zam geliyor! Müjdeyi 1 Mayıs'ta Erdoğan açıklayacak

Memur-Sen Genel Kurulu'nda duyuracak

Bu biraz kulis bilgisi olarak vereceğim bunu elimde bazı rakamlar var ama onları burada speküle etmemek için söylemeyeceğim. 1 Mayıs'ta bir kere Memur-Sen genel kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı de oraya katılacak. Orada bir konuşma yapacak.