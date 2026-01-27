Kulislerden yeni rakam sızdı! 2 bakanlık çalışıyor bayram ikramiyesi ne olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

CNN Türk'te yer alan habere göre; bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkartılması gündemde. Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 yılında emeklilere ödenmeye başlanmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyeleri ödeniyor. O tarihten bu yana 2024 yılında 3.000 liraya, 2025 yılında yüzde 33'lük artışla 4.000 liraya yükseltildi.