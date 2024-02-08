Kulislerden sızdı! İşte bayram ikramiyesi için masadaki 3 formül
Emekli zam oranlarının maaşlara yansıtılmasının ardından gözler bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikramiyede zamma yeşil ışık yakmasının ardından yapılacak artış ile ilgili farklı formüller ortaya çıktı. İşte kulislerde konuşulan oranlar
Tüm emekli maaş artışının eşitlenmesi ile birlikte zamdan doğan farklar emeklinin hesaplarına geçti. Son anda yapılan yüzde 49,25’lik artış emeklilerin yüzünü güldürürken, gözler bu kez yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesine çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir televizyon programında ikramiyelere zam için çalışma yaptıklarına dair açıklaması beklentileri arttırdı.
İşte emekli ikramiyesinde öne çıkan rakam
Cem Küçük’e değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, bayram ikramiyeleri ile ilgili beklentileri açıkladı. Yıldız, “Bayram ikramiyeleri biliyorsunuz 2 bin lira olarak ödenmişti. Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle de 5 bin liralık ikramiyeler verilmişti. Şimdi önümüzde iki bayramımız var ve yakın bir tarih olduğunu da söyleyelim. Dün Bakan Işıkhan bayram ikramiyelerinde yine bir düzenleme olabileceğini söyledi.
Kaç lira olacağı merak ediliyor. Buna ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Son olarak verilen rakam 5 bin lira olduğu için acaba bu rakam olabilir mi şeklinde beklentiler var. Bununla ilgili olarak Bakan Işıkhan bir çalışma yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bu rakamı paylaşacaklarını söyledi. Ama altını çizelim henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Çalışmalar ve öneriler var.”