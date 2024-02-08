Kulislerden sızdı! İşte bayram ikramiyesi için masadaki 3 formül

Kaç lira olacağı merak ediliyor. Buna ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Son olarak verilen rakam 5 bin lira olduğu için acaba bu rakam olabilir mi şeklinde beklentiler var. Bununla ilgili olarak Bakan Işıkhan bir çalışma yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bu rakamı paylaşacaklarını söyledi. Ama altını çizelim henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Çalışmalar ve öneriler var.”