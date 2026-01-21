Kulislerden sızdı! Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne kadar yatacak?
Yeni maaşların belli olmasının ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağını merak ediliyor.Emekliler iki bayramda da ikramiye alıyor. Son olarak 4000 TL olan ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağını araştırıyor. Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme ardından gündemdeki bir diğer başlık 'bayram ikramiyeleri' oldu. İlk kez 2018'de ödenmeye başlanan ikramiyelerde yapılacak olası artış emekliler tarafından yakından takip ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen ikramiyelerin 1.000 TL ya da 1.500 TL artırılarak 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkarılabileceği kulislerde konuşuluyor.
Ancak bayram ikramiyesinin 5.000 TL olarak belirlenmesi ihtimalinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKLAR
-SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
-Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,