Kulislerden sızdı asgari ücrete ara zam iddiası! AK Partili isim ne dedi?
Seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam iddiaları tartışılırken bir yandan da asgari ücrete temmuz ayında ara zam beklentisi oluştu. Çalışanlar yapılan açıklamaları merakla takip ederken "Asgari ücrete temmuz ayında zam gelir mi? Kulis bilgileri neler?" sorularına yanıt aranıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı.
Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.
Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, Akbaşoğlu'nun açıklamalarında emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısmının dikkatini çektiğini belirtti.