Kulislerden sızdı! Asgari ücret için net iki rakam masada! 9 bin 350 detayı bomba

TÜRK-İŞ kırmızı çizgisini belirlemişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasıyla 2 formül gündeme geldi. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın "kırmızı çizgi" olarak en az 7 bin 785 TL'yi rakamını öne sürmesiyle ise hesaplar yeniden yapıldı. İşte kulislere sızan son bilgilere göre "2023'te asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun tartışıldığı formüller ve rakamlar...