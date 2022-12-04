Kulislerden sızdı! Asgari ücret için net iki rakam masada! 9 bin 350 detayı bomba
Milyonların beklediği asgari ücret zam oranının açıklanmasına sayılı günler kaldı. 2023 yılı yaklaşırken "Asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun yanıt bulması için ilk kritik toplantı ise 7 Aralık'ta. Bakan Bilgin'in 'enflasyon' açıklaması akıllara 2 formülü getirdi. Buna göre yeni zam oranı temmuzda uygulanan zam veya yıllık enflasyon baz alınarak belirlenecek. Kulislere sızan bilgi 9 binin üstünde bir rakamı ortaya koyarken Çalışma Bakanlığının anketinde ise 8 bin TL öne çıktı.
Asgari ücret trafiği 7 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısıyla başlıyor. Milyonların gözü kulağı bu süreçte olacak. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam gelmiş, 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.
TÜRK-İŞ kırmızı çizgisini belirlemişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasıyla 2 formül gündeme geldi. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın "kırmızı çizgi" olarak en az 7 bin 785 TL'yi rakamını öne sürmesiyle ise hesaplar yeniden yapıldı. İşte kulislere sızan son bilgilere göre "2023'te asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun tartışıldığı formüller ve rakamlar...
İki formül masada
Bakan Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bu açıklama, iki formülü gündeme taşıdı.
Eğer o veriler baz alınırsa...
Formüllerden biri asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. Show TV'de yer alan habere göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında. Böylelikle asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse milyonlarca kişinin yeni maaşı 9 bin 350 TL'ye yükselecek.