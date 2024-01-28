Kulis haber! Emekliye Mart'ta yeni zam! En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olacak! 17 bin TL iddiası...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri taksit taksit de olsa yüzde 49.25 zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Zam farkları daha sonra yatacak ancak daha ocak ayı zam farkları yatmadan, emeklilere yeni zam haberi geldi. 31 Mart seçimleri öncesinde emeklilere bir zam daha yapılacak ve en düşük emekli aylığı 14 bin ila 17 bin TL arasında değişecek. İşte kulisleri hareketlendiren o kulis haberinin ayrıntıları...
Enflasyon her gün artarken taksit taksit de olsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 49.25'e, en düşük emekli aylığı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ek zam ve en düşük emekli maaşı artışı emeklilerin ocak ayı maaşlarına yetişmedi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak ödendi. Yetişmeye ek zamlar, düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra hesaplara yatacak. Emeklinin Ocak zammı yatmadan, yeni zam iddiası kulisleri hareketlendirdi. Emeklilere 31 Mart seçimleri öncesinde yeni bir zam yapılacak ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gündemde...
31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler var ve bu yerel seçimler öncesinde yüzde 49 zam alan ve bu zammın yüksek enflasyon karşısında yetersiz olduğunu savunan emeklilere yeni bir müjde gelecek gibi görünüyor. Gazeteciler Mehmet Çetingüleç ve Şeref Oğuz, emekli maaşlarına bir zam daha yapılmasının gündemde olduğunu söylediler. Kulislerde konuşulan yeni rakam ve tarih de ortaya çıkmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 senesini 'emekli yılı' ilan etmişti. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoyu okurlarıyla paylaştı. "Emekli Yılı' sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor" ifadesini kullanan Çetingüleç, şöyle devam etti:
En düşük maaş 14-17 bin TL
"Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil."