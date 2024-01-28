Kulis haber! Emekliye Mart'ta yeni zam! En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olacak! 17 bin TL iddiası...

Enflasyon her gün artarken taksit taksit de olsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 49.25'e, en düşük emekli aylığı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ek zam ve en düşük emekli maaşı artışı emeklilerin ocak ayı maaşlarına yetişmedi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak ödendi. Yetişmeye ek zamlar, düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra hesaplara yatacak. Emeklinin Ocak zammı yatmadan, yeni zam iddiası kulisleri hareketlendirdi. Emeklilere 31 Mart seçimleri öncesinde yeni bir zam yapılacak ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gündemde...