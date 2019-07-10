Kulak kirini temizlemenin doğal yolları
Çeşitli sebeplerden ötürü kulak içi ve kanallarında kir birikir. Bu kir bazı kulak hastalıklarına davetiye çıkarırken sağırlığa hatta ölüme bile sebep olabilir.
En önemlisi ise kulağın duyma fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Peki kulak kirini temizlemenin doğal yolları nelerdir? Sizler için evde kulağa zarar vermeden doğal yolla kulak kirinden kurtulma yollarını araştırdık. Haberin detayında kulak kirini temizlemeye dair her şeyi bulabilirsiniz.
Vücudun doğal ürettiği kulak kiir aynı zamand açevresel bazı etkilerden dolayı da ortaya çıkar. Deniz ve havuz nedeniyle kulağa su kaçması, boğaz enfeksiyonu gibi sağlık sorunları da kulak kirinin artmasını tetikler. Duyma hissinde azalma, kulak içinde kaşınma, kulak ağrıları, iç kulaktan sıvı gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.
GLİSERİN Gliserin kulak kirini temizlemde en doğal yoldur. Hiçbir zararı olmayan gliserinden bir kaç damla damlatarak kulak içindeki kirin azalması sağlanabilir.
OMEGA-3 YAĞ ASİDİ Sardalya, somon, ceviz ve keten tohumu gibi besinlerde bulunuyor. hazır olarka ezxanelerde de satılan yağ, hem kulak kirini temizler hem de enfeksiyon oluşumunu azaltır.