Kulak kirini temizlemenin doğal yolları

Vücudun doğal ürettiği kulak kiir aynı zamand açevresel bazı etkilerden dolayı da ortaya çıkar. Deniz ve havuz nedeniyle kulağa su kaçması, boğaz enfeksiyonu gibi sağlık sorunları da kulak kirinin artmasını tetikler. Duyma hissinde azalma, kulak içinde kaşınma, kulak ağrıları, iç kulaktan sıvı gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.