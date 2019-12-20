Kulak çınlaması nasıl geçer 1 dakikada etki eden yöntem!

Mayo Clinic’in verilerine göre, kulak çınlaması her beş kişiden birini etkiliyor. Kulak çınlamasına sahip olan kişiler, bunun yaşam standartlarını düşürdüğünü söylüyorlar. Ek olarak kulak çınlamasının bir çaresi olmadığını da ekliyorlar. Kulak çınlamasını geçirmek için ise uzmanlar farklı yöntemler öneriyorlar. Bunlardan bazıları kulağa takılan özel bir cihaz, terapi veya bazı ilaçlar.