Kulak çınlaması nasıl geçer 1 dakikada etki eden yöntem!
Geçmeyen kulak çınlaması hayatınızı mı kararttı. Hiçbir nedeni bulunmayan ve sürekli devam eden kulak çınlaması nasıl geçer diye merak edenler için 1 dakikada etki eden basit bir yöntemi sizler için derledik. Kulak çınlamasını durdurmak için yapmanız gerekenler haberimizde.
Kulak çınlaması son derece sinir bozucu olabiliyor. Bilmeyenler için hemen açıklayalım. Kulak çınlaması, kulakta uğultu, su gürültüsü ve cızırtı duymak şeklinde tarif edilebilir. Uzun süreli ve geçici olabilen kulak çınlaması yorgunluğa ve depresyona bile neden olabilir. En kötüsü ise herkes için tedavisi mümkün olmayabiliyor.
Mayo Clinic’in verilerine göre, kulak çınlaması her beş kişiden birini etkiliyor. Kulak çınlamasına sahip olan kişiler, bunun yaşam standartlarını düşürdüğünü söylüyorlar. Ek olarak kulak çınlamasının bir çaresi olmadığını da ekliyorlar. Kulak çınlamasını geçirmek için ise uzmanlar farklı yöntemler öneriyorlar. Bunlardan bazıları kulağa takılan özel bir cihaz, terapi veya bazı ilaçlar.
Son günlerde ise kulak çınlamasını geçirdiği söylenen bir teknik internette hızla yayıldı.
1- Öncelikle avuç içinizi masanın üstüne hizalayın. Daha sonra işaret parmağınızı orta parmağınızın üstüne aşağıdaki gibi bastırın. Tıpkı parmaklarınızı şıklatır gibi hissedeceksiniz.
2- Şimdi de avuç içinizi kulağınıza hizalayın.
3- Şimdi de ilk adımı avuç içiniz, kulağınız hizasındayken tekrarlayın. Bunu 50 kez tekrarlamanız gerekiyor.
Kulak çınlamasından yıllardır çeken kişiler tekniğin işe yaradığını söylüyorlar. Çözüm geçici olsa da kulak çınlaması çekenleri rahatlatacağa benziyor.