'Kulak arkasından aldılar' deyip Ceyda Düvenci itiraf etti! Cinsellik eğitimi...

Yapmak istediği her şeyi hakkıyla yapmayı sevdiğini paylaşan Düvenci, "Yaptığım işleri aşkla yapıyorum ve ciddi bir programlaması var. Koç üstü başak olmak da beni bu kadar programlı yapıyor. Yatağımızın başucunda bile aylık takvim var. Bülent isyan etse de alıştı" şeklinde konuştu.