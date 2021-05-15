'Kulak arkasından aldılar' deyip Ceyda Düvenci itiraf etti! Cinsellik eğitimi...
Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, sözleriyle dikkat çekti.
Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bayram özel bölümlerinin ilk konuğu başarılı oyuncu Ceyda Düvenci oldu. 44 yaşındaki Düvenci hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Merak edilenlerini anlatan Düvenci, hiç estetik yaptırmadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Estetiğim yok. Kök hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri altına veriyorlar." dedi.
Botoks yaptırdığını söyleyen Düvenci "Normalde her sene yapılması gerekiyor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz dediler ve oldu." diye konuştu.
Yapmak istediği her şeyi hakkıyla yapmayı sevdiğini paylaşan Düvenci, "Yaptığım işleri aşkla yapıyorum ve ciddi bir programlaması var. Koç üstü başak olmak da beni bu kadar programlı yapıyor. Yatağımızın başucunda bile aylık takvim var. Bülent isyan etse de alıştı" şeklinde konuştu.