Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına ne iyi gelir?

Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?

Kulak enfeksiyonları kulak ağrısının en yaygın nedenidir. Kulak enfekte olduğunda, iltihaplanma ve basınç artışı kulakta şiddetli olabilecek bir ağrıya neden olur. İç kulak enfeksiyonunda, kulak ağrısına mide bulantısı, baş dönmesi veya kusma da eşlik edebilirken, dış kulak enfeksiyonlarında ise kulak kepçesinde ya da yolunda şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gözlenebilir. Orta kulak enfeksiyonlarında da kulakta doluluk hissi gözlenebilir.