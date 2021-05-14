Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına ne iyi gelir?
Kulak ağrısı her yaş aralığında görülebilen, tıpta otalji olarak anılan kulak ağrısı kişiyi oldukça rahatsız eden, yaşam kalitesini düşüren ve de toplumda sık görülebilen ağrılardandır. Peki kulak ağrısı neden olur? Nasıl geçer?
Kulak ağrısına yol açan en yaygın sebep orta kulak ile boğazın arkası arasındaki geçiş yolunun tıkanmasıdır. Bu geçiş yoluna östaki borusu denir. Orta kulak, kağıt inceliğindeki kulak zarının hemen arkasındaki küçük, hava dolu boşluktur. Normalde hava orta kulağa östaki borusundan girer ve orta kulak ile dış kulak arasındaki basıncı eşitler. Östaki borusu ayrıca sıvıyı orta kulaktan dışarı atar. Bu tüp tıkandığında kulakta basınç oluşarak ağrıya neden olur.
Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
Kulak enfeksiyonları kulak ağrısının en yaygın nedenidir. Kulak enfekte olduğunda, iltihaplanma ve basınç artışı kulakta şiddetli olabilecek bir ağrıya neden olur. İç kulak enfeksiyonunda, kulak ağrısına mide bulantısı, baş dönmesi veya kusma da eşlik edebilirken, dış kulak enfeksiyonlarında ise kulak kepçesinde ya da yolunda şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gözlenebilir. Orta kulak enfeksiyonlarında da kulakta doluluk hissi gözlenebilir.
Kulak ağrısı çeşitleri nelerdir?
Kulak ağrısı, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak iki ayrı başlıkta sınıflandırılır. Primer bir diğer adıyla birincil kulak ağrısı; kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıkları sebebi ile ortaya çıkar. Nitekim kulak kepçesinde kan toplanması, kıkırdak iltihaplanması, tümörler; dış kulak yolunda zona, tümörler, yabancı cisim, orta kulak ve iç kulakta enfeksiyonlar, zar yırtılması, kulakta sıvı birikimi gibi problemler kulak ağrısına yol açar.
Sekonder bir diğer adıyla ikincil kulak ağrısının sebeplerinin altında ise bazı hastalıklar yer alabilir. Örneğin diş kökenli hastalıklar, ağız içi ve boğaz enfeksiyonları, tümörler ve diğer organlarda gelişebilen enfeksiyonlar ikincil kulak ağrısına yol açan nedenlerdendir. Sekonder kulak ağrılarının kaynağı olan bazı hastalıklar hayati önem taşıdığından sağlık kuruluşuna başvurmak ihmal edilmemelidir.