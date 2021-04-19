Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır?
Kulağa su kaçması genellikle yüzme ya da kulak kanalına su kaçması nedeniyle oluyor. Eğer siz de kulağa kaçan su nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını merak ediyorsanız haberimize bir göz atın!
Kulağa su kaçtığında kulak kanalında çene kemiği ve boğaza kadar uzanan bir gıdıklama hissi görülebilir. Ayrıca duyma yetisi de etkilenir ve sesle yalnızca boğuk bir şekilde işitilir. Genellikle su kendi kendine akarak boşalır. Fakat boşalma olmazsa dış kulak yolunda biriken su, kulak iltihabına neden olabilir. Dış kulak kanalında görülen bu tip kulak enfeksiyonuna yüzücü kulağı ya da otitis eksterna denir.
Kulağa su kaçması, bir veya iki kulağı etkileyebilir ve işitme duyusunda azalmaya neden olur. Görülebilen belirtilerden bazılarının şu şekilde sıralanabilir:
-Kulakta dolgunluk ve rahatsızlık hissi
-Çene kemiğine kadar uzanan gıdıklanma hissi
-Kulak çınlaması
Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır?
Kulağa kaçan suyu çıkarmak için kişinin kendi kendine yapabileceği diğer bazı uygulamalar şunları içerir;
Kulakta vakum oluşturmak: Bu yöntemde öncelikle baş yana doğru eğilir ve sıkı bir sızdırmazlık oluşturacak şekilde avuç içi kulağa sıkıca bastırılır. Daha sonra el kulağa doğru ileri geri hafif itme gücü uygulayarak hareket ettirilir. Bu yöntem, suyu dışarı çekebilecek bir vakum kuvveti oluşturur. Suyun tahliye olmasını sağlamak için işlemden sonra başın aşağıya doğru eğilmesi faydalı olur.