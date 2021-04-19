Kulağa kaçan su nasıl çıkarılır? 

Kulağa su kaçtığında kulak kanalında çene kemiği ve boğaza kadar uzanan bir gıdıklama hissi görülebilir. Ayrıca duyma yetisi de etkilenir ve sesle yalnızca boğuk bir şekilde işitilir. Genellikle su kendi kendine akarak boşalır. Fakat boşalma olmazsa dış kulak yolunda biriken su, kulak iltihabına neden olabilir. Dış kulak kanalında görülen bu tip kulak enfeksiyonuna yüzücü kulağı ya da otitis eksterna denir.