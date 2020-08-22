Küfürler havada uçuştu MasterChef Walison Fonseca komşusuyla birbirine girdi
TV8 MasterChef Türkiye yarışmasının elenen isimlerinden Walison Fonseca, komşuyla yüksek sesli müzik dinlediği için kavga ederek sinkaflı küfürler savurdu.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Walison Fonseca, 16 kişilik rüya takımına giremeyince veda etmek zorunda kalmıştı ki gündeme bomba gibi düştü.
Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, Sabah'ın haberine göre, nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları evde müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı. Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı.
Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre, komşu kapıyı yumrukladı ve zorla içeriye girmeye çalıştı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve buradan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.
Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağırmakta olan Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar . Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde açtıkları müzik sesinden dolayı rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendileri sinkaflı küfürde bulunduğunu söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.