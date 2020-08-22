Küfürler havada uçuştu MasterChef Walison Fonseca komşusuyla birbirine girdi

Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, Sabah'ın haberine göre, nişanlısı Melis Pınar ile oturdukları evde müziğin sesinden dolayı komşuları olan Ali G., ile tartışma yaşadı. Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı.