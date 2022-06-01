Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Star Tv ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet uygulandı. Sayan'ın hiç istifini bozmadan olayı izlemesine sosyal medyada 'reyting için, Seda Sayan yine bildiğiniz gibi' yorumu yapıldı.