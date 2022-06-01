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Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

STAR TV'de hafta içi her sabah canlı yayın yapan Seda Sayan'ın programında yine olay çıktı! Günlerdir imkansız aşkları ile ekrana gelen Havvanur ve Murat cephesinde yine kriz çıktı! Havvanur'a sinirlenen Murat, genç kadının üzerine yürüdü, küfürler etti. Seda Sayan'ın olaya susması ile 'reyting için' bunu da yaptı dedirtti.

Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Star Tv ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet uygulandı. Sayan'ın hiç istifini bozmadan olayı izlemesine sosyal medyada 'reyting için, Seda Sayan yine bildiğiniz gibi' yorumu yapıldı.

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Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Star TV’de yayınlanan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında Murat isimli kişi, ağır küfürler eşliğinde kadın dövdü. Seda Sayan olup biteni sessizce izledi. Kadına uygulanan şiddete sessiz kalan Seda Sayan, programa kaldığı yerden devam etti.

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Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Programa Karaman'dan konuk olan Havvanur ve Murat ikilisi arasında, aileler evliliklerine onay vermeyince tartışma çıktı. 

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Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi

Aileler birbirini tehdit ettikten sonra konuşma hakarete dönüştü. İkili birbiriyle zıtlaşınca sinirlenen Murat Havvanur'a tokat attı. 

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