Küfürler havada uçuştu canlı yayında kadın dövdü! Seda Sayan reyting için sadece izledi
STAR TV'de hafta içi her sabah canlı yayın yapan Seda Sayan'ın programında yine olay çıktı! Günlerdir imkansız aşkları ile ekrana gelen Havvanur ve Murat cephesinde yine kriz çıktı! Havvanur'a sinirlenen Murat, genç kadının üzerine yürüdü, küfürler etti. Seda Sayan'ın olaya susması ile 'reyting için' bunu da yaptı dedirtti.
Star Tv ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet uygulandı. Sayan'ın hiç istifini bozmadan olayı izlemesine sosyal medyada 'reyting için, Seda Sayan yine bildiğiniz gibi' yorumu yapıldı.
Star TV’de yayınlanan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında Murat isimli kişi, ağır küfürler eşliğinde kadın dövdü. Seda Sayan olup biteni sessizce izledi. Kadına uygulanan şiddete sessiz kalan Seda Sayan, programa kaldığı yerden devam etti.
Programa Karaman'dan konuk olan Havvanur ve Murat ikilisi arasında, aileler evliliklerine onay vermeyince tartışma çıktı.
Aileler birbirini tehdit ettikten sonra konuşma hakarete dönüştü. İkili birbiriyle zıtlaşınca sinirlenen Murat Havvanur'a tokat attı.
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