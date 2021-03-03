Küfür edip bıçakla evine girmeye çalıştı Sen Çal Kapımı oyuncusunu polis kurtardı
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Melisa Döngel'in komşusu bıçağı alıp saldırmaya kalktı. Polis müdahalesiyle kurtuldu.
Melisa Döngel'in Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı. Oyuncunun yaşadığı talihsiz olay karakolda bitti. Sabah'ta yer alan habere göre, mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.
Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi. Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.
Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.
Melisa Döngel: 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı.